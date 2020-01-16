CATANIA: SPACCIATORE FUGGE IN MOTO E SI SCHIANTA CONTRO UNA PANCHINA: ARRESTATO

Per sfuggire a carabinieri il 22enne catanese Nicola Sparti è scappato a bordo della sua moto ma poco dopo si è schiantato permettendo così il suo arresto.Il giovane era stato individuato sulla sua mo...

Il giovane era stato individuato sulla sua moto da cross che utilizzava per raggiungere la sua zona di spaccio. I militari dell’Arma lo avevano puntato, decisi ad interrompere la sua lucrosa attività di pusher.

Nella tarda serata di ieri i militari, sicuri che anche Sparti si sarebbe presentato a “lavoro”, si sono appostati in via Del Parco in sua attesa. Il giovane, giunto appena dopo il loro arrivo, aveva immediatamente effettuato la sua prima cessione di sostanze stupefacenti ad un cliente che lo stava aspettando.

A quel punto i carabinieri hanno cercato di bloccarlo, ma il ragazzo, velocemente, ha inforcato la propria moto fuggendo a tutto gas per le stradine del parco tra le persone sedute sulle panchine. Una fuga durata circa 100 metri nei quali i militari, inseguendoli a piedi, hanno dato prova di doti atletiche non comuni. La corsa del giovane si è fermata contro una panchina e si è procurato escoriazioni al volto e alle mani.

I militari gli hanno proposto un controllo medico che il giovane ha rifiutato. Nel corso di una contestuale perquisizione personale gli sono state trovate addosso 22 dosi di marijuana già confezionata per la vendita. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.