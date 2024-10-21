CATANIA. SPACCIAVA ALLA GUIDA DELLA SUA FIAT PANDA, ARRESTATO 54ENNE

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reat...

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo, finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, principale fonte di approvvigionamento della criminalità organizzata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno portato a termine con successo l’ennesimo colpo al fenomeno dello smercio di droga, questa volta nel popoloso quartiere “Picanello”, traendo in arresto 54enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio”.

In particolare, nell’ambito di una delicata attività info investigativa, i Carabinieri hanno scoperto che il pusher aveva allestito un proficuo commercio di droga attraverso la tecnica del “delivery door to door”.

L’uomo infatti, veniva contattato dai propri clienti, confezionava lo stupefacente che custodiva nel proprio appartamento nel cuore del quartiere Picanello, utilizzato quale deposito della droga, quindi partiva, alla guida della propria Fiat Panda di colore bianco, per consegnare il prodotto a domicilio, dileguandosi a gran velocità nei vicoletti del quartiere.

Chiarito il modus operandi dello spacciatore ed acquisite tutte le necessarie informazioni per predisporre un mirato servizio, i militari dell’Arma hanno, quindi, deciso di avviare una serie di attività di osservazione a distanza e in “modalità discreta”.

Predisposte quindi le squadre del Nucleo Investigativo sotto l’abitazione e lungo le strade che il “corriere” era solito percorrere, hanno atteso, naturalmente, il momento più propizio ed efficace per bloccarlo scongiurando, quindi, ogni sua possibile fuga.

In effetti, i Carabinieri appostati, dopo qualche ora, hanno visto uscire il 54enne dal portoncino pedonale del suo palazzo, per avvicinarsi alla sua Fiat Panda che, solitamente, utilizzava per effettuare le sue consegne.

Gli investigatori, a quel punto, certi che l’uomo stesse andando a fare una consegna, hanno deciso di intervenire.

Accerchiato e bloccato, il pusher è stato immediatamente perquisito dai militari, i quali hanno trovato nelle tasche dei pantaloni 3 involucri contenenti cocaina e 1 busta in plastica per sottovuoto sigillata contenente diversi grammi di marijuana.

Messo in sicurezza lo spacciatore, una squadra dei Carabinieri ha subito esteso i controlli nell’appartamento dello stesso dove, in una stanza adibita a lavanderia, hanno rinvenuto su uno scaffale uno zaino di colore scuro, al cui interno hanno trovato un’altra busta in plastica trasparente sigillata contenente ulteriori 30 bustine piene di cocaina per un peso complessivo di 30 grammi e 30 buste con 280 grammi di marijuana.

All’interno dello zaino è stato, inoltre, rinvenuto un bilancino digitale di precisione, ancora sporco di sostanza stupefacente.

Tutta la droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.