CATANIA. SPACCIAVA DROGA PER TUTTI I GUSTI: PUSHER IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Carmelo RACITI, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di s...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Carmelo RACITI, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, in servizio antidroga nel popoloso quartiere del capoluogo etneo, hanno sorpreso il giovane spacciatore in viale Grimaldi 10 mentre piazzava ad alcuni clienti la droga in cambio di denaro.

Inseguito e bloccato mentre tentava di fuggire per le scale del palazzo, è stato perquisito sul posto e trovato in possesso di: 5 grammi di cocaina, 6 grammi di crack e 15 grammi di marijuana, tutte sostanze suddivise in dosi, nonché di 815 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti.

I carabinieri, ispezionando la zona interessata dall’attività illecita, hanno rinvenuto e sequestrato altri 450 grammi di marijuana e 5 grammi di crack, occultati all’interno del vano ascensore del condominio.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.