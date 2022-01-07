CATANIA, SPACCIAVA NEL NEGOZIO DELLA MADRE: ARRESTATO 19ENNE

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nello specifico, intorno alle ore 18:30 personale dipende...

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, intorno alle ore 18:30 personale dipendente della sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico interveniva presso un esercizio commerciale in zona Librino, ove era stata segnalata un’attività di spaccio in corso.

Tempestivamente giunti sul posto, gli agenti delle Volanti identificavano il figlio della titolare del negozio, un giovane di 19 anni incensurato, ed eseguivano, pertanto, una perquisizione domiciliare a seguito della quale venivano rinvenuti, nella disponibilità del predetto giovane, diverse buste contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, per un peso complessivo di circa Kg.1,300 (un chilo e trecento grammi), oltre a 212 dosi già confezionate e pronte per essere smerciate, bilancini di precisione per la pesatura della sostanza stupefacente e altri oggetti idonei al confezionamento della stessa.

In relazione all’occorso, il giovane veniva tratto in arresto e posto a disposizione del P.M. di turno che ne disponeva la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.