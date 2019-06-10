CATANIA: SPACCIAVANO “CRACK” DA CASA, IN MANETTE SUOCERO E GENERO
Quel viavai di giovani da quell’appartamento di viale Grimaldi non è passato inosservato ai militari del Nucleo Operativo che, impegnati in un servizio antidroga nel popoloso quartiere di Librino, hanno atteso il momento opportuno per fare irruzione in casa.
Luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: 10 grammi di “crack”, già suddivisi in dosi, nonché 140 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita dello stupefacente.
Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.