CATANIA, SPACCIAVANO DROGA NEL QUARTIERE CIBALI: IN 3 ARRESTATI DALLA POLIZIA

La Polizia di Stato ha arrestato CURIA Vincenzo, (cl.1967), pregiudicato, BATTAGLIA Antonino (cl.1980), MAZZEO Alessandro, (cl.1974) pregiudicato, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di dete...

La Polizia di Stato ha arrestato CURIA Vincenzo, (cl.1967), pregiudicato, BATTAGLIA Antonino (cl.1980), MAZZEO Alessandro, (cl.1974) pregiudicato, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina..

Personale della Squadra Mobile di Catania, nell’ambito delle attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, da attività info-investigativa apprendeva che all’interno di un appartamento ubicato nei pressi della stazione ferroviaria del quartiere “Cibali”, era stata avviata una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sulla scorta di quanto appreso, nella serata di ieri, personale della “Sezione Falchi” interveniva all’interno di un appartamento, comunicante attraverso una veranda con altro adiacente, dove venivano sorpresi i predetti, che avvedutisi della presenza della Polizia tentavano, invano, di raggiungere i binari sottostanti.

Prontamente bloccati, la perquisizione eseguita all’interno dell’appartamento consentiva di rinvenire e sequestrare, occultati all’interno di uno dei tanti scatoli presenti nella veranda, 34 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 18 e sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di gr. 75.

Gli Agenti, insospettiti dalla circostanza che la finestra del vano tecnico fosse aperta e temendo che prima del loro arrivo i tre potessero essersi disfatti di altro stupefacente, nonostante la scarsa visibilità vista l’ora serale, effettuavano un’ispezione dell’area, rinvenendo lungo la linea ferrata un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina in pietra dal peso di gr. 45 e ulteriori n. 8 involucri in carta stagnola contenenti marijuana per complessivi gr. 9.

Espletate le formalità di rito, i tre uomini venivano tratti in arresto e posti a disposizione dell’A.G