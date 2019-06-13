I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania Fontanarossa, hanno arrestato nella flagranza i catanesi Antonino RUSSO di anni 24 e Salvatore LEONARDI di anni 22, poiché ritenuti responsa...

CATANIA: SPACCIAVANO “ERBA” E “COCA” A LIBRINO: ARRESTATI

Antonino RUSSO di anni 24 e Salvatore LEONARDI di anni 22, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I due sono stati sorpresi dai militari in viale Grimaldi 10, mentre piazzavano la droga ai vari clienti. Bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di grammi 150 di marijuana, di grammi 5 di cocaina, già suddivise in dosi pronte per la vendita, nonché di 200 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti.

La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.