CATANIA. SPACCIAVANO “ERBA” NEI PRESSI DEL TEATRO MASSIMO BELLINI: MANETTE PER DUE GAMBIANI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza i gambiani GASSAMA MUHTARR di anni 22 e JOBARTEH SAIKOU di anni 25, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Grazie allo spirito di osservazione dei militari di pattuglia, che con la loro gazzella stavano controllando la zona del Teatro Massimo, si è potuto beccare i due in via Degli Invalidi Di Guerra mentre piazzavano delle dosi di marijuana ad alcuni acquirenti.

I carabinieri, oltre a bloccare gli spacciatori, perquisiti sul posto e trovati in possesso di alcune dosi delle predetta sostanza stupefacente e dei 10 euro appena incassati dai clienti, hanno fermato e perquisito anche gli acquirenti, due catanesi di 36 e 43 anni, i quali, trovati in possesso delle dosi acquistate, hanno ammesso di averle acquistate poco prima dai due gambiani.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.