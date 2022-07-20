Catania. Spaccio di droga: denunciato un 24enne

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante con il supporto dell’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) hanno denunciato un 24enne catanese in quanto gravemente indiziato di dete...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante con il supporto dell’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) hanno denunciato un 24enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

Avvalendosi dei risultati forniti da speditiva ma fruttuosa attività info investigativa i militari si sono presentati a casa del giovane sospettato di detenere e spacciare droga.

Le ricerche, effettuate all’interno dell’abitazione, hanno fornito ai carabinieri riscontri all’attività di spaccio. Infatti, il 24enne ha “spontaneamente” consegnato ai militari un barattolo che teneva in camera da letto contenente 12 grammi di marijuana già suddivisa in dosi oltre al un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente.

Le attività di perquisizione proseguite nelle altre stanze hanno consentito di trovare sul tavolo della cucina la somma di denaro contante di 563 euro ritenuta provento di spaccio.

Il giovane, detenuto ai domiciliari all’interno dell’abitazione, aveva anche installato un impianto di “videosorveglianza”, sottoposto a sequestro, costituito da una telecamera collegata ad un televisore che gli consentivano di monitorare l’esterno della casa.