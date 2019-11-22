CATANIA, SPACCIO: PRESO 25ENNE MENTRE SI ARRAMPICA SUL BALCONE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 25enne gambiano Lamin Jaiteh, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 25enne gambiano Lamin Jaiteh, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Di volta in volta si arrampicava sul balcone di una abitazione privata in via Zara, dove aveva nascosto la droga che puntualmente piazzava ai clienti che ne avevano fatto richiesta nella vicina via Buda.

È quanto osservato e documentato dai militari che, al momento opportuno, sono intervenuti per porre fine all’attività illecita. Operazione resa estremamente difficile dalla strenua resistenza opposta dal giovane extracomunitario che ha fatto di tutto per evitare le manette. I carabinieri, in ogni caso, dopo una concitata colluttazione, sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo.

Sul balcone gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato circa 80 grammi di marjuana, suddivisa in 35 dosi, mentre la rimanente sostanza era ancora da imbustare, nonché una banconota da 20 euro trovata nella tasca dei jeans del pusher.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.

Sempre gli uomini del Nucleo Radiomobile sono dovuti intervenire in forze per sedare una violenta lite avvenuta nella vicina via Delle Finanze tra due gambiani, uno di 31 anni e l’altro di 20, che, per motivazioni presumibilmente legate al mondo della droga (indagini in corso), se le sono date di santa ragione fino al momento in cui il 31enne, approfittando della presenza sull’asfalto di alcuni cocci di bottiglia ha sferrato alcuni fendenti all’indirizzo del contendente. Il tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma oltre a scongiurare ben più gravi conseguenze, ha consentito di prestare soccorso ai litiganti i quali, trasportati in ambulanza nei pronto soccorso degli ospedali Cannizzaro e Garibaldi centro, sono stati riscontrati affetti da: il 31enne (dimesso con prognosi di gg 8 s.c.) “ piccola flc avambraccio destro e piccola flc mano sinistra” mentre il 20enne (tuttora ricoverato con prognosi di gg. 20 s.c.) da “vasta flc braccio sinistro con lesione del bicipite brachiale”.

Il 31enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.