Catania, spaccio vicino alla metro Milo: arrestato 55enne con droga e contanti

Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso mirati servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente sensibili e ai luoghi di aggregazione urbana. L’azione quotidiana dell’Arma si sviluppa mediante una costante attività info-investigativa e interventi operativi finalizzati a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità connessa al fenomeno della droga.

In tale contesto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 55enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto in orario serale, i militari dell’Arma hanno notato l’uomo nei pressi della fermata della metropolitana “Milo”. Il suo atteggiamento ha, tuttavia, destato sospetti: pur trovandosi in prossimità dell’ingresso della stazione, non sembrava intenzionato ad accedere ai binari, ma si guardava ripetutamente attorno con fare circospetto, come se fosse in attesa di qualcuno.

Insospettiti da tale comportamento, gli investigatori hanno deciso di procedere al controllo, quindi, lo hanno fermato e messo in sicurezza, per poi procedere ad una perquisizione personale. L’intuizione si è rivelata fondata, perché nelle tasche della sua giacca i Carabinieri hanno recuperato 24 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri, e 2 grammi di cocaina ripartiti in sei dosi, nonché 220 euro, ritenuti provento della sua attività illecita.

A quel punto, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 55enne, dove sono stati trovati altri 2 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, lo spacciatore è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre tutta la droga è stata sequestrata.