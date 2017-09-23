CATANIA: SPARATORIA NELLA NOTTE A CATANIA, TRENTACINQUENNE FERITO IN VIA CURI

- Un 35enne, Angelo Trovato, è stato ferito la notte scorsa durante una sparatoria a Catania. L'uomo è stato colpito alla coscia destra da un colpo di pistola.Ferito in via Curia è stato medicato nel...

Ferito in via Curia è stato medicato nel pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele ed è stato poi dimesso con una prognosi di circa 10 giorni. Alla polizia di Stato l'uomo ha detto di avere sentito un'esplosione e un dolore alla coscia, ma di non avere visto chi ha sparato. Il movente, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere riconducibile alla sfera personale del 35enne. Sull'episodio indaga la squadra mobile della Questura di Catania.