CATANIA: SPARATORIA NELLA NOTTE, DUE FERITI

Due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel rione di Librino a Catania la sera dell'11 maggio. Le vittime dell'aggressione sono un ragazzo di 23 anni, colpito a un braccio, e uno di...

Due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel rione di Librino a Catania la sera dell'11 maggio. Le vittime dell'aggressione sono un ragazzo di 23 anni, colpito a un braccio, e uno di 28, ferito alla spalla.

I due, che non sono in pericolo di vita, si sono presentati separatamente all'ospedale Garibaldi e al Policlinico. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

Sono in corso le indagini della polizia, la quale ritiene che i due ferimenti siano collegati alle segnalazioni arrivate in merito a colpi di arma da fuoco esplosi poco prima a Librino.

Sul posto è intervenuto il personale delle Volanti, della Squadra mobile e della Scientifica della Questura.

Sono state sentite persone ed eseguiti sopralluoghi.

Le indagini sono state affidate alla squadra mobile per ricostruire la dinamica della sparatoria, risalire al movente e accertare eventuali responsabilità.