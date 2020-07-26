CATANIA, SPETTACOLO PIROTECNICO NON AUTORIZZATO IN PIAZZA EUROPA: DENUNCIATO UN 40ENNE

Nella tarda serata di ieri, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà un 40enne, per accensione ed esplosioni pericolose.Nell’ambito del controllo del territorio le volanti hanno, infa...

Nella tarda serata di ieri, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà un 40enne, per accensione ed esplosioni pericolose.

Nell’ambito del controllo del territorio le volanti hanno, infatti, continuato a dedicare particolare attenzione a quella zona della città, ove erano state segnalate accensioni di artifizi pirotecnici non autorizzati, contrastando ancora una volta la diffusa abitudine dell’accensione dei fuochi d’artificio in modo illecito e pericoloso a discapito della sicurezza urbana.

Nello specifico, intorno alla mezzanotte gli operatori, questa volta, intervenivano in piazza Europa ove in maniera estemporanea era stato allestito uno spettacolo di fuochi artificiali. Tra gli astanti presenti veniva individuato un uomo che armeggiava proprio con l’involucro da cui si sviluppava lo spettacolo pirotecnico.

Una volta ristabilite le condizioni di sicurezza l’uomo veniva identificato e denunciato, mentre l’involucro esausto, che conteneva 25 candelotti di categoria F2, veniva sequestrato; nel contempo veniva eseguita una perquisizione a casa del denunciato con l’ausilio del personale degli Artificieri e di un’unità cinofila antiesplosivo