CATANIA, SPIAGGE LIBERA NUMERO 3 RIAPRE: REGISTRAZIONE ALL'INGRESSO

Ha aperto stamattina, sul lungomare della Plaia di Catania, la Spiaggia libera comunale n.3, completamente riorganizzata per i distanziamenti antiCovid-19 e con numerose avvertenze per i bagnanti che,...

Ha aperto stamattina, sul lungomare della Plaia di Catania, la Spiaggia libera comunale n.3, completamente riorganizzata per i distanziamenti antiCovid-19 e con numerose avvertenze per i bagnanti che, all'ingresso, sono tutti registrati.

La spiaggia libera, con il coordinamento dell'assessore al Mare, Michele Cristaldi, è stata anche ripulita e attrezzata dei servizi necessari per accogliere i cittadini che vogliono usufruirne senza costi.

"Abbiamo mantenuto gli impegni assunti nonostante le parecchie difficoltà organizzative dovute alle limitazioni anti contagio a cui dobbiamo sottostare - hanno spiegato il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore Cristaldi - di aprire per tempo gli spazi comunali a cominciare da questa ampia spiaggia che si trova in fondo al viale Kennedy. A metà settimana sarà la volta della Spiaggia libera n.2 che sarà attrezzata anche per accogliere gli amici a quattro zampe e infine aprirà la Spiaggia libera n.1.".

Nella spiaggia libera sono esposte ben visibili le avvertenze sulle distanze tra i bagnanti e sui divieti alle attività che possono creare assembramenti.

(ANSA).