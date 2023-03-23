Catania, stavano forzando la porta di un ristorante: due arrestati

Nel corso della notte, personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio, in Piazza Federico di Svevia, procedeva ad arrestare due cittadini rumeni, per i reati di tentato furto e furto...

Nel corso della notte, personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio, in Piazza Federico di Svevia, procedeva ad arrestare due cittadini rumeni, per i reati di tentato furto e furto aggravato.

Nello specifico i due uomini, senza fissa dimora, venivano bloccati mentre tentavano di forzare la porta di ingresso di un noto ristorante ivi ubicato. I due malviventi venivano trovati in possesso di numerose monete di vario taglio e due bottiglie di birra, che gli stessi celavano all’interno di uno zaino. Da successive verifiche effettuate presso gli altri esercizi commerciali vicini, è emerso che gli stessi si erano resi, poco prima, autori di furto presso un altro ristorante della Piazza. Dell’avvenuto arresto veniva informato il P.M. di turno, che disponeva di associare i due arrestati presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di domani.

Sono in corso ulteriori accertamenti circa episodi analoghi avvenuti con le medesime modalità.