CATANIA: STOP AL PARCHEGGIO IRREGOLARE, RIMOSSE AUTO IN DOPPIA E TRIPLA FILA. FIOCCANO LE SANZIONI NEL CENTRO CITTÀ

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità attraverso mirate attività di controllo del territorio, inten...

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità attraverso mirate attività di controllo del territorio, intensificate nel periodo delle festività.

Questa mattina l’attenzione dei motociclisti della Squadra Volanti della Questura di Catania si è concentrata in alcune aree del centro cittadino, particolarmente frequentate e caratterizzate dalla presenza di diversi ristoranti e negozi.

In particolare, i poliziotti sono intervenuti in via Puccini e corso Sicilia dove numerosi avventori del mercato, “A fera o’ luni”, di piazza Carlo Alberto avevano parcheggiato le loro autovetture in maniera irregolare, “selvaggia” appunto, anche in terza fila, generando non solo un rallentamento del traffico veicolare, ma, restringendo la strada, costituendo anche un serio pericolo nel caso di passaggio dei mezzi di soccorso in emergenza.

Sul posto gli agenti, grazie anche alla collaborazione di personale dell’AMTS, hanno ripristinato la regolare viabilità, contestando agli automobilisti indisciplinati ben 15 contravvenzioni per divieto di sosta per un importo complessivo di circa 1000 euro e procedendo alla rimozione di 3 autoveicoli.

Le aree mercatali vanno tutelate, anche sotto questo profilo, perché in caso di emergenza i mezzi di soccorso devono poter transitare senza ostacoli.

Le motovolanti della Polizia di Stato svolgono quotidianamente una costante attività di prevenzione volta ad individuare quelle sacche di illegalità che, con interventi mirati, possono essere rimosse ripristinando le condizioni di sicurezza.