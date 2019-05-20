CATANIA: STRATTONA LA MADRE E LA CHIUDE FUORI CASA, IN MANETTE FIGLIO VIOLENTO

Nella mattinata dello scorso 18 maggio, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un uomo di 47 anni, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Li...

Nella mattinata dello scorso 18 maggio, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un uomo di 47 anni, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Librino, presso l’abitazione di una donna ultraottuagenaria, la quale era stata violentemente aggredita dal figlio con ella coabitante che, al rifiuto opposto dall’anziana madre all’ennesima richiesta di denaro, non aveva esitato a strattonarla violentemente e, non contento di ciò, l’aveva chiusa fuori casa.

I poliziotti hanno immediatamente provveduto a soccorrere la vittima, facendo giungere in loco un’ambulanza, il cui personale ha prestato le prime cure alla donna la quale è stata, poi, condotta in Questura, dove ha sporto denuncia contro il figlio violento.

Dal racconto dell’anziana, è emersa una triste storia di violenze, continuate nel tempo e sempre causate da futili motivi; spesse altre volte, infatti, la signora aveva dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi.

Il figlio-aguzzino è stato, quindi, raggiunto dai poliziotti e arrestato; su disposizione del PM di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’imminente udienza.