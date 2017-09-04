CATANIA: STUDENTE 26ENNE TROVATO MORTO IN CASA, INDAGINI

Uno studente universitario di Ingegneria di 26 anni di Linguaglossa (Ct) è stato trovato morto a Catania in un appartamento di Via Eleonora D'Angiò che condivideva con altri tre colleghi. E' accaduto...

Uno studente universitario di Ingegneria di 26 anni di Linguaglossa (Ct) è stato trovato morto a Catania in un appartamento di Via Eleonora D'Angiò che condivideva con altri tre colleghi. E' accaduto ieri sera. A dare l'allarme uno degli altri tre giovani - al quale i familiari del 26enne si erano rivolti chiedendo notizie del congiunto - che è tornato a casa e ha trovato il cadavere del collega in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto accertato la morte risalirebbe a venerdì scorso, giorno dal quale il ragazzo non aveva più dato notizie di sé. Sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato rilievi nell'appartamento, sequestrato. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, che sarà effettuata nell'ospedale Vittorio Emanuele.

(ANSA)