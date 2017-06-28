CATANIA: STUDENTE AGGREDITO PER AVER OSTACOLATO LE MANOVRE DI PARCHEGGIO A UN PREGIUDICATO

È accaduto di recente, in via Generale di San Marzano: uno studente è stato aggredito selvaggiamente per il semplice fatto di aver ostacolato le manovre di parcheggio dell’auto di un pregiudicato. Fat...

È accaduto di recente, in via Generale di San Marzano: uno studente è stato aggredito selvaggiamente per il semplice fatto di aver ostacolato le manovre di parcheggio dell’auto di un pregiudicato. Fatto sta che il ragazzo, trovandosi a piedi, avrebbe tardato a spostarsi dallo spazio che T.F.S. cl. 1974, pregiudicato e già sorvegliato speciale, ha ritenuto conteso.

Dalle minacce verbali, quindi, T.F.S. è passato a una violenta sequela di calci e pugni di cui ha fatto segno la sua vittima, tanto da costringerla a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dove gli sono stati diagnosticati postumi da traumi intracranici guaribili in 7 giorni salvo complicazioni.

Le indagini degli uomini del Commissariato Borgo-Ognina, consistenti nell'attività di riconoscimento fotografico e nel vaglio delle indicazioni fornite dai passanti che hanno assistito all'accaduto, hanno consentito di risalire all'aggressore che è stato denunciato a piede libero per i reati di lesioni personali e minacce.