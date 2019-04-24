CATANIA. STUDENTE UNIVERSITARIO NASCONDEVA IN CASA DELLA “SKUNK”: ARRESTATO

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza un 25enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacent...

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Acireale hanno arrestato nella flagranza un 25enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in quella abitazione di via Del Bosco a Catania luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato:

70 grammi di marijuana del tipo “skunk”, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita, nonché 30 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla vendita della droga.