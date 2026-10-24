CONTROLLI POLIZIA Catania, studenti su pulmini abusivi con panche saldate: sequestri e patenti ritirate

La Polizia Stradale scopre due minivan trasformati illegalmente per trasportare studenti, con panche artigianali prive di adeguati sistemi di sicurezza. Multe per migliaia di euro, patenti ritirate e mezzi sequestrati.

Continua la campagna della Polizia di Stato finalizzata a prevenire e a contrastare l’utilizzo di mezzi improvvisati trasformati in navette scuolabus abusive.

A partire dall’inizio del nuovo anno scolastico, i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Catania hanno intensificato mirate verifiche in tutto il territorio a tutela dell’incolumità dei giovani studenti catanesi.

Negli ultimi giorni, i poliziotti hanno proceduto al controllo di alcuni minivan che, come passeggeri, avevano numerosi ragazzi, in orari compatibili con l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle scuole.

I sospetti dei poliziotti si sono rivelati fondati dal momento che è stato appurato come due dei mezzi controllati, uno nella zona della Scogliera, l’altro nel quartiere Canalicchio, erano stati modificati appositamente per aumentarne la capienza, attraverso l’allocazione di panche artigianali saldate stabilmente alla struttura interna. In tal modo, entrambi i minivan erano stati trasformati per offrire il trasporto di nove passeggeri, rivelatisi studenti di alcune scuole cittadine.

Tali modifiche rappresentano un grave pericolo per l’incolumità degli occupanti, i quali, in caso di sinistro stradale, non avrebbero potuto contare sui consueti sistemi di ritenute.

Nei confronti degli autisti dei mezzi sono scattate numerose sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro e si è proceduto al ritiro delle loro patenti, con la prevista decurtazione di punti. Entrambi i mezzi, riconvertiti in navette scolastiche abusive, sono stati sequestrati amministrativamente ai fini della confisca.