CATANIA, SUBISCE UN FURTO E INSEGUE I LADRI: DUE ARRESTI E UNA DENUNCIA

Nel corso della notte, personale delle Volanti veniva inviato nei pressi dello svincolo della A18, direzione Palermo, a seguito della segnalazione di un uomo che, a bordo del suo furgone, stava inseguendo tre individui in fuga su un’autovettura dopo aver perpetrato un furto nell’auto dello stesso richiedente.

Dopo un breve inseguimento, la vettura veniva bloccata nei pressi dello svincolo autostradale di Motta San’Anastasia e i tre individui venivano subito fermati ed identificati; si trattava di un cittadino marocchino, un libico e un minorenne italiano. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che i tre si erano resi poco prima autori del furto di un’autoradio, di una ruota di scorta e di un crick asportati dalla vettura del richiedente.

Nel corso della fuga si disfacevano dell’autoradio, buttandola dal finestrino; lo stesso proprietario riusciva comunque a recuperarla, seppur totalmente distrutta.

Dai successivi accertamenti emergeva che i tre si erano allontanati da una comunità del siracusano e, dopo aver rubato la macchina nella quale sono stati bloccati, si erano portati a Catania.

A seguito di quanto si erano resi autori i due maggiorenni venivano arrestati per il reato di furto aggravato in concorso, deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione e messi a disposizione dell’A.G.

Il minorenne veniva invece deferito in stato di libertà per gli stessi reati e successivamente affidato al padre.

Nella notte del 12 maggio, personale delle Volanti veniva inviato in via Transito per la segnalazione di un furto in atto su un’autovettura.

In particolare, veniva segnalata una persona, della quale veniva fornita una descrizione, che aveva appena infranto il finestrino di un’auto.

Gli Agenti si portavano sul posto e dopo la perlustrazione della zona individuavano l’uomo segnalato in piazza Mazzini, un pregiudicato catanese risultante sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità sita in provincia di Agrigento.

L’uomo, dopo aver infranto il finestrino della macchina, aveva asportato due paia di occhiali da sole.

Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato e posto a disposizione dell’A.G., che disponeva il ripristino degli arresti domiciliari presso la comunità dove la misura doveva essere scontata.

Quanto rubato è stato invece restituito alla legittima proprietaria, che al contempo formalizzava denuncia.

Catania, 13 maggio 2023