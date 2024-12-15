CATANIA. SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE BIANCA

Con la "Notte bianca", una manifestazione che sabato sera ha animato le vie del centro storico fino a piazza Federico di Svevia, sono entrate nel vivo le manifestazioni natalizie promosse dal Comune d...

Sessanta eventi di Musica, Spettacoli, Arte, Tradizioni Sacre, Concerti che fino al 6 gennaio animeranno vie, piazze, chiese e monumenti cittadini di tutti quartieri cittadini.

L’iniziativa della Notte Bianca, a cui hanno aderito anche numerosi negozi commerciali rimasti aperti fino alle ore 24,00, è stata promossa dalla commissione Cultura del consiglio comunale e organizzata dall’Amministrazione che ha introdotto numerosi momenti musicali, culturali, giochi, spettacoli itineranti con animazioni, giochi di fuoco e tanto divertimento per grandi e piccini. Mercatini affollati, festoni e addobbi natalizi, con il prospetto di Palazzo degli Elefanti (in restauro) illuminato dalle proiezioni di immagini sacre, Catania si è accesa, ieri sera, con una stima di cinquantamila persone che nel corso della serata, sino a notte fonda, si sono alternate nelle vie del centro cittadino.

Particolarmente apprezzata l’iniziativa di avere stabilito l’ingresso a un euro in alcuni siti comunali, con 1666 visitatori registrati all'Anfiteatro romano di piazza Stesicoro, 1015 i tagliandi staccati per visitare il museo civico di Castello Ursino tagliandi e 638 per il museo Bellini di piazza San Francesco D’Assisi. Affollati anche i concerti nella chiesa Badia di Sant’Agata “Coro Laudate Dominum e orchestra Bequadro di Bagheria”, nella Chiesa di piazza Santa Maria di Gesù “A nuvena” antiche melodie popolari siciliane delle tradizioni cristiane, a cura dell’associazione Camerata Polifonica Siciliana; a San Nicolò l’Arena, invece, si è celebrata “La Notti di Natali” a cura dell’associazione amici della Musica, tutti eventi a ingresso libero. Musica,

“Più che mai, il Natale quest'anno a Catania è la Festa della Rinascita -ha detto il sindaco Enrico Trantino che nel tardo pomeriggio ha fatto anche un breve giro per apprezzare gli eventi in corso in città-. Energie ed emozioni, tutte da vivere nella gioia dell’amicizia e nel rispetto della solidarietà, in questo periodo di magia fino all’Epifania, in ogni quartiere di una città che rinasce ogni giorno e che avvicina e fa sentire orgogliosi non solo i catanesi e i visitatori, ma anche i tanti nostri concittadini, da tempo lontano dalla loro città”.