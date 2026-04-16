Catania sul tetto del futsal: la Meta alza anche la Coppa Divisione, dominio totale

Inarrestabili. Alza l’ennesimo trofeo al cielo Carmelo Musumeci e la Covei Meta Catania Bricocity si regala un’altra notte magica. Vince la Coppa Divisione la formazione di Juanra e riempie l’ennesimo posto della bacheca a pochi giorni dalla conquista della Coppa Italia. Un 2026 da urlo fino ad oggi con un tricolore sul petto e Coppa Italia e Coppa Divisione in bacheca e una Supercoppa sfuggita solo ai rigori. Non esistono parole che esaltano ancora di più la straordinaria forza di una societa’ e di un gruppo di giocatori affamati che stanno dominando e monopolizzando a suon di vittorie il futsal italiano.

Vittoria netta e soprattutto senza un minimo di sofferenza mettendo da parte l’Active Network a suon di gol e spettacolo.

C’è solo una squadra in campo, la Covei Meta Catania Bricocity. Impressionante la veemenza con cui gli uomini di Jaunra hanno imposto ritmo e dominio fin dal primo minutondi gioco. Una orchestra dove la melodia è ricca di assoli come quelli di Turmena tre volte vicino al gol o le sviolinate di Pulvirenti a sfiorare il vantaggio. C’è solo un portiere Perez dell’Active che per dieci minuti mette pezze prima di capitolare due volte in trenta secondi. Il primo gol quello del vantaggio al minuto dieci è un capolavoro balistico: assist profondo di Sacon per Podda, e il numero 2 della Meta Catania saltava con un sombrero il marcatore e concludeva a rete al volo mandando in estasi il pubblico rossazzurro presente. Per Podda ancora un gol pesante, ancora i gol da finale per il laterale azzurro. Trenta secondi dopo la favola Dian Luka, recuperato dopo linfortunio e assente in Coppa Italia, che si riprende tutta la gioia con un tiro al volo secco su assist ancora di Sacon. Il finale di primo tempo e solo uno sfiorare più volte la terza rete: con Turmena che ingaggia una sfida personale con Perez e Carmelo Musumeci vicino due volte al gol insieme a Podda.

Ad inizio ripresa ecco il giusto sigillo, quello dell’arma non convenzionale, il trascinatore, l’uomo in più, il capitano Carmelo Musumeci. Dopo appena sessanta secondi ecco il suo destro chirurgico su palla inattiva a battere Perez per il 3-0 della Covei Meta Catania Bricocity. Unico episodio negativo il rosso a Bocão precipitoso da parte degli arbitri, ma anche qui gli uomini di Juanra difendono l’inferiorita’ numerica senza subire gol grazie ad un Timm attento. Nel finale power play Active Network, tanto nervosismo e gol della bandiera. Ma il sigillo è una sentenza ed è quella di Pulvirenti per il 4-1 finale e una Coppa Divisionw alzata al cielo per continuare a scrivere la storia.

Di seguito tabellino e cronaca

Tabellino Active Network – Covei Meta Catania Bricocity 1 – 4

MARCATORI: 9′ 11” pt M. Podda (C), 9′ 28” pt B. Dian Luka (C), 1′ st C. Musumeci (C), 17′ 12” st G. Ugherani (A), 19’45 st Pulvirenti

ACTIVE NETWORK: T. Perez, G. Curri, P. Cesaroni, M. Block, G. Pina

A disposizione: C. Ainsa Soares, M. Amans, G. Ugherani, T. Block, G. Ferretti, N. Degan, M. Salamone

All: Monsignori Massimiliano

COVEI META CATANIA BRICOCITY: J. Timm, G. Pulvirenti, W. Bocao, L. Turmena, C. Musumeci

A disposizione: L. Manservigi, M. Podda, M. Silvestri, B. Dian Luka, A. Albertico, M. Sacon, M. Musumeci

All: Calvo Juanra

AMMONITI: 17′ pt P. Cesaroni (A), 12′ pt G. Ugherani (A), 11′ st T. Block (A), 16′ pt M. Podda (C), 10′ st M. Silvestri (C)

ESPULSI: 3′ st W. Bocao (C)

STADIO: PalaFanticini (parquet), Reggio Emilia