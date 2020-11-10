CATANIA: TACCHEGGIATORI SERIALI SCOPERTI E DENUNCIATI

Questa mattina, personale della D.I.G.O.S. della Questura di Catania ha denunciato all’Autorità Giudiziaria S.M. di anni 20 e R.D. di anni 23 per furto aggravato, in concorso.I fatti risalgono al tard...

Questa mattina, personale della D.I.G.O.S. della Questura di Catania ha denunciato all’Autorità Giudiziaria S.M. di anni 20 e R.D. di anni 23 per furto aggravato, in concorso.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri, quando veniva segnalato il furto di un paio di occhiali esposti all’interno di un negozio di ottica del centro cittadino.

L’autore del crimine, dopo aver consumato il furto, si dava a precipitosa fuga per le vie limitrofe, raggiungendo dei complici che lo attendevano all’esterno.

Poco dopo, nel corso del servizio di pattuglia, agenti della D.I.G.O.S. si recavano nella zona della segnalazione e, transitando per via Etnea, all’angolo con la via Di Sangiuliano, notavano due giovani dirigersi con passo frettoloso in direzione di Piazza Dante. Uno dei giovani era somigliante, per fattezze e per abbigliamento, all’autore del furto segnalato e aveva con sé una busta di un negozio di abbigliamento. Vista la corrispondenza con la descrizione del giovane autore del furto, i poliziotti procedevano al controllo di entrambi, atteso che gli stessi, alla vista dei poliziotti, manifestavano chiari segni di nervosismo e insofferenza.

All’interno della busta, venivano rinvenute tre felpe di colore scuro con ancora le etichette attaccate: di esse, i due giovani non riuscivano a giustificare il possesso, essendo peraltro privi di alcuno scontrino d’acquisto. Vistisi in difficoltà, i due ammettevano di aver trafugato le felpe, poco prima, da un grosso negozio del centro.

Appreso del furto dalla viva voce degli autori, i poliziotti, intuendo che gli stessi potessero aver ammesso il fatto allo scopo di coprire qualcosa di più rilevante, celando anche il furto presso il negozio di ottica, si ponevano alla ricerca di un eventuale veicolo in uso agli stessi, avendo rinvenuto in loro possesso le chiavi di un’autovettura.

La ricerca, eseguita con l’ausilio di una Volante, consentiva di individuare effettivamente l’auto in questione che, pertanto, veniva perquisita. All’interno della vettura si trovavano vari capi di abbigliamento, un paio di scarpe, tutti di provenienza sospetta, e un paio di occhiali da donna, risultati essere quelli rubati poco prima nel negozio che aveva avviato la segnalazione.

Al termine dell’attività di riscontro, è stato appurato che i due denunciati avevano perpetrato una serie di furti con destrezza all’interno di cinque attività commerciali, stivando il bottino all’interno della vettura.

Dopo averla debitamente inventariata, tutta la merce rinvenuta veniva restituita ai legittimi proprietari.