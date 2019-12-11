CATANIA: TAGLIA" LA ROTONDA, ABBATTE CARTELLI E UN PALO E FINISCE CONTRO MURETTO
Ha letteralmente tagliato la rotonda, abbattuto dei cartelli stradali e un palo finendo la sua corsa nel muretto che costeggia la carreggiata.
Si tratta di una signore, che a bordo della sua Mercedes protagonista di un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle ore 7.30 in via Santa Maria Gorettia nei pressi dell'Aeroporto.
Molto probabilmente a causa di un malore, il conducente ha perso il controllo del mezzo, fortunatamente non sono coinvolti altri mezzi.
Immediatamente soccorso è stato trasferito all'ospedale per le cure del caso.
Sul posto la Polizia Municipale di Catania e i vigili del fuoco di Catania, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.