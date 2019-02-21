CATANIA: TAGLIEGGIAVA UN FARMACISTA, ARRESTATO NIPOTE STORICO BOSS MIANO

Alfio Napoli, 47 anni, nipote acquisito dello storico capo del clan dei 'Cursoti milanesi', il defunto boss Luigi 'Jimmy' Miano, è stato arrestato dalla polizia a Catania per estorsione aggravata dal...

Alfio Napoli, 47 anni, nipote acquisito dello storico capo del clan dei 'Cursoti milanesi', il defunto boss Luigi 'Jimmy' Miano, è stato arrestato dalla polizia a Catania per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Secondo l'accusa, con dei complici, 'taglieggiava' il titolare di una farmacia che dal 2009 pagava 200 euro al mese alla cosca per la 'messa a posto'.

Nei suoi confronti agenti della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura. Le indagini era state avviate dalla squadra mobile con l'arresto, il 10 gennaio scorso, di Vincenzo Piazza, di 43 anni, bloccato dopo che aveva incassato il 'pizzo', che era nascosto tra confezioni di farmaci.

Il suo arresto è stato convalidato due giorni dopo dal Gip che ha emesso anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le successive indagini della squadra hanno permesso di accertare il ruolo di 'esattore' svolto negli anni anche dal nipote del boss Luigi 'Jmmy' Miano.