CATANIA – Tamponamento a catena sulla Tangenziale: quattro auto coinvolte, traffico in tilt

Un tamponamento a catena si è verificato intorno alle 12:00 sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa.

Secondo le prime informazioni, quattro autovetture sarebbero rimaste coinvolte nell’incidente. Le cause del sinistro non sono ancora note e saranno chiarite dagli accertamenti delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le unità di emergenza stradale. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente sta provocando lunghe code nel tratto interessato, con ripercussioni anche nella carreggiata opposta, dove si registrano rallentamenti a causa dei cosiddetti “curiosi”, che stanno rallentando per osservare la scena.

La circolazione risulta molto rallentata e si invita gli automobilisti a prestare massima attenzione.