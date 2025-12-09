CATANIA. Tamponamento in Tangenziale: quattro auto coinvolte, traffico in tilt

Pomeriggio di disagi sulla Tangenziale di Catania, dove oggi, 9 dicembre 2025, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno quattro autovetture. L’incidente è avvenuto poco prima d...

Pomeriggio di disagi sulla Tangenziale di Catania, dove oggi, 9 dicembre 2025, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno quattro autovetture. L’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il tamponamento sarebbe avvenuto all’improvviso, ma al momento le cause restano non note: non si esclude un possibile rallentamento improvviso o una distrazione alla guida. A causa dell’impatto, diversi veicoli sono rimasti danneggiati, occupando parte della carreggiata e creando ulteriori criticità alla circolazione.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118 per prestare assistenza agli automobilisti coinvolti.

Le primissime informazioni rassicurano sull’assenza di feriti gravi: alcune persone sono state valutate dai sanitari, ma nessuno avrebbe riportato traumi particolarmente seri. Presenti anche gli uomini della Polizia Stradale, che hanno delimitato l’area dell’incidente e avviato i rilievi necessari a stabilire la dinamica esatta dell’accaduto.

Le ripercussioni sul traffico sono pesanti.

Lunghissime code si stanno registrando già a partire dallo svincolo di Gravina di Catania, con rallentamenti che si estendono per diversi chilometri.

