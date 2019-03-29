95047

CATANIA: TAMPONAMENTO IN VIALE MEDITERRANEO

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza in seguito a un tamponamento fra due auto avvenuto poco dopo le ore 18 a Catania in Viale Mediterraneo in direzione centro.Per cause in via d"accer...

29 marzo 2019 20:54
Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza in seguito a un tamponamento fra due auto avvenuto poco dopo le ore 18 a Catania in Viale Mediterraneo in direzione centro.

Per cause in via d"accertamento da parte della Polizia Stradale due autovetture hanno tamponato.

Tanti danni materiali, ma per i conducenti delle due auto poche conseguenze.

A rimanere lievemente ferito è stato il conducente della Renault è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza, per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni.

Sul posto pure personale ANAS e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti

 

