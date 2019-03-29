CATANIA: TAMPONAMENTO IN VIALE MEDITERRANEO
Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza in seguito a un tamponamento fra due auto avvenuto poco dopo le ore 18 a Catania in Viale Mediterraneo in direzione centro.
Per cause in via d"accertamento da parte della Polizia Stradale due autovetture hanno tamponato.
Tanti danni materiali, ma per i conducenti delle due auto poche conseguenze.
A rimanere lievemente ferito è stato il conducente della Renault è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza, per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni.
Sul posto pure personale ANAS e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti