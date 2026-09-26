Catania, tamponamento sulla circonvallazione: tre auto coinvolte, lunghe code verso Ognina

Tamponamento nel pomeriggio di oggi, sabato 26 settembre, lungo la circonvallazione di Catania, nella zona di Nesima, in direzione Ognina.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte tre automobili. Il sinistro ha provocato rallentamenti e code lungo l’importante arteria cittadina, con disagi per gli automobilisti in transito.

Al momento non sono disponibili informazioni precise sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione ha subito rallentamenti in attesa della rimozione dei mezzi e del completo ripristino della viabilità.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.