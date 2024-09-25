CATANIA: TENEVANO 10 CHILI DI MARIJUANA E HASHISH IN UN CASOLAR: 4 ARRESTI

Quattro arresti e 10 chili di marijuana e hashish del valore di 80-90 mila euro sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania. La banda, finita nel carcere di piazza Lanza, deteneva il...

Quattro arresti e 10 chili di marijuana e hashish del valore di 80-90 mila euro sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania. La banda, finita nel carcere di piazza Lanza, deteneva il carico di stupefacenti in un’area di campagna nella zona di Picanello. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dopo aver notato movimenti di alcuni scooter nei pressi di un terreno agricolo con diversi ruderi, avevano avviato l’attività di osservazione e controllo, notando l’arrivo di due giovani di 24 e 19 anni che sono scesi dallo scooter per fare un rapido ngresso nell’area recintata attraverso un cancello di cui avevano la chiave.

All’interno uno di loro era intento a rimuovere pietre da un muretto a secco all’ingresso del campo mentre l’altro si guardava attorno.

La perquisizione ha permesso di trovare oltre 70 buste contenenti infiorescenze di colore verde risultate essere marijuana per un peso di 400 grammi e un panetto di hashish del peso di 900 grammi.

Il monitoraggio del sito è proseguito nelle ore immediatamente successive fino all’arrivo di un altro scooter con a bordo due persone che si sono dirette verso una porzione di terreno al di sotto del livello della strada: hanno prelevato dei borsoni nascosti dietro una lamiera mentre l’altro continuava a guardarsi attorno nervosamente.

Si è pertanto proceduto al controllo e alla perquisizione dei due di 21 e 19 anni, trovando tre borsoni contenenti confezioni e buste con marijuana per un peso di 7,5 chili nonché 17 panetti di hashish per un peso di un chilo e diversi bilancini.

L’intervento ha permesso di individuare 7,9 chili di marijuana e 1,9 chili di hashish, per un peso totale di circa 10 chii.