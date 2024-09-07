CATANIA, TENTA DI RUBARE PARTI DI AUTO IN SOSTA IN AEROPORTO: DENUNCIATO
Si è intrufolato in uno dei parcheggi dell’aeroporto di Catania con l’obiettivo di rubare parti di auto in sosta. Il ladro, un catanese di 50 anni, è stato individuato e denunciato dagli agenti della Polizia di Frontiera dopo una non facile attività di indagine.
Il 50enne è stato beccato grazie all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, monitorati costantemente dai poliziotti per garantire la sicurezza in tutta l’area dello scalo aeroportuale. Il ladro è riuscito a mettere a segno il colpo, dopo aver preso di mira un’auto in sosta nel parcheggio aeroportuale, asportando parti del mezzo per poi darsi alla fuga.
I poliziotti sono riusciti a risalire all’uomo incrociando una serie di elementi che hanno consentito di identificarlo e di denunciarlo, in stato di libertà, per furto all’Autorità Giudiziaria.
Le parti rubate all’auto parcheggiata nella zona dell’aeroporto sono state riconsegnate al proprietario del mezzo.