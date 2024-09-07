CATANIA, TENTA DI RUBARE PARTI DI AUTO IN SOSTA IN AEROPORTO: DENUNCIATO

Si è intrufolato in uno dei parcheggi dell’aeroporto di Catania con l’obiettivo di rubare parti di auto in sosta. Il ladro, un catanese di 50 anni, è stato individuato e denunciato dagli agenti della...

A cura di Redazione 07 settembre 2024 12:22

