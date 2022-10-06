CATANIA. TENTA DI SFONDARE LA PORTA DI CASA PER AGGREDIRE LA COMPAGNA: ARRESTATO UN 32ENNE.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per “Maltrattamenti in famiglia” un 32enne catanese, pregiudicato per reati in materia di...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per “Maltrattamenti in famiglia” un 32enne catanese, pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Al riguardo gli operanti, a seguito di una chiamata pervenuta nella mattinata di ieri sul 112 “Numero Unico di Emergenza”, si sono prontamente recati nel centro cittadino, dove una donna aveva segnalato di essere barricata in casa insieme ai tre figli minorenni poiché il marito stava cercando di sfondare la porta per aggredirla.

I militari hanno bloccato il 32enne in evidente stato di alterazione riconducibile all’assunzione di stupefacenti e sono riusciti ad accedere all’abitazione solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, in quanto la porta aveva riportato ingenti danni.

In casa i Carabinieri hanno trovato la donna unitamente ai tre figli minorenni, con la quale hanno proceduto alla ricostruzione dei fatti, accertando che la motivazione del gesto fosse riconducibile ad un precedente litigio tra la coppia, culminato al termine di una serie di violenze psico-fisiche subite nel tempo dalla donna.

Il ragazzo, al termine delle fasi dell’arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria etnea che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione paterna con applicazione del braccialetto elettronico.