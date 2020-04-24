CATANIA: TENTA DI SFUGGIRE AL CONTROLLO INVESTENDO IL MILITARE: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 34enne Giuseppe Barbagallo, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.Impegnati in...
Impegnati in piazza Palestro in un posto di controllo per la prevenzione dei reati in genere, i militari hanno imposto l’alt al guidatore di uno scooter Piaggio Skipper, Barbagallo appunto, a bordo del quale prendeva posto anche la sua convivente.
L’uomo però, al fine di evitare il controllo, ha investito uno dei militari provocandogli lievi ferite nonché egli stesso, rovinando poi a terra, è risultato affetto da contusioni ed escoriazioni, come poi diagnosticate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.
A seguito dei rilevamenti tecnici effettuati sul posto da personale della Polizia Municipale di Catania, si è poi appreso che Barbagallo era alla guida nonostante la patente gli fosse stata ritirata e, che, il veicolo, era sprovvisto di copertura assicurativa.