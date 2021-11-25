CATANIA, TENTA DI SVALIGIARE UN DEPOSITO DI FERRO: ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno arrestato, in flagranza, un catanese di 54 anni, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in concorso.Nella serata di ieri l’...

Nella serata di ieri l’attivazione del sistema antifurto di un grosso deposito di materiale ferroso, nella zona industriale di Catania in contrada Torrazze, ha consentito al personale di vigilanza privata di richiedere al 112 l’intervento della pattuglia per un probabile furto in atto.

La gazzella è immediatamente giunta sul posto e, con la collaborazione del personale di vigilanza, ha rintracciato e bloccato il 54enne che nel frattempo, confidando nell’oscurità, si era nascosto tra la vegetazione adiacente al muro di cinta del deposito.

I militari, effettuando un sopralluogo, hanno accertato che l’uomo, assieme a un complice che è riuscito a fuggire, ha tagliato e divelto la recinzione perimetrale per circa due metri e tranciato i cavi elettrici all’interno della cabina nel maldestro tentativo di disattivare il sistema di videosorveglianza.