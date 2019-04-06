CATANIA: TENTA DI TRASCINARE VIA BIMBA DI 8 ANNI, BLOCCATO DAL PADRE
Un uomo, che indossava una tuta e aveva il viso coperto, ha preso per un braccio e trascinato per pochi metri una bambina di 8 anni. L’aggressore è stato bloccato dal padre, un italiano con cui ha avu...
Un uomo, che indossava una tuta e aveva il viso coperto, ha preso per un braccio e trascinato per pochi metri una bambina di 8 anni. L’aggressore è stato bloccato dal padre, un italiano con cui ha avuto una colluttazione, e dalla madre, mauriziana che ha urlato chiedendo aiuto, della piccola.
L’uomo è fuggito a piedi.
L’episodio è avvenuto la sera di due giorni fa in via Fusco, nella zona Vulcania, di Catania, ma la notizia si è appresa soltanto oggi.
L’uomo durante l’aggressione non ha pronunciato alcuna frase. Sul posto è subito intervenuta la polizia.
Sull’accaduto indaga la squadra mobile della Questura d Catania che non esclude alcuna ipotesi, ma ritiene poco probabile quella del tentativo di sequestro.
Pare abbiano maggiore consistenza le tesi di un possibile tentativo di rapina o il gesto di uno squilibrato. La Procura ha aperto un’inchiesta.