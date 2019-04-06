CATANIA: TENTA DI TRASCINARE VIA BIMBA DI 8 ANNI, BLOCCATO DAL PADRE

Un uomo, che indossava una tuta e aveva il viso coperto, ha preso per un braccio e trascinato per pochi metri una bambina di 8 anni. L’aggressore è stato bloccato dal padre, un italiano con cui ha avu...

A cura di Redazione 06 aprile 2019 11:53

Condividi