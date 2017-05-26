CATANIA: TENTA DI UCCIDERE IL FIGLIO SPARANDOGLI CONTRO UN COLPO DI PISTOLA BLOCCATO ED ARRESTATO.

COMUNICATO DEI CARABINIERII Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato LANZAFAME Santo, 80enne, pensionato, per tentato omicidio e porto di arma od oggetto atto ad offendere. Ieri pomeriggio i...

COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato LANZAFAME Santo, 80enne, pensionato, per tentato omicidio e porto di arma od oggetto atto ad offendere. Ieri pomeriggio intorno alle 14:30, l’uomo mentre si trovava in via Teatro Greco ha avuto un’animata discussione con il figlio 43enne, scaturita per futili motivi, che da li a poco e degenerata in una violenta lite durante la quale dalla cintola dei pantaloni l’80enne ha estratto una pistola esplodendo un colpo contro il figlio, che fortunatamente non ha colpito la vittima.

Una gazzella che gravitava in zona, udito lo sparo, è intervenuta tempestivamente sul posto ed ha bloccato l’anziano disarmandolo evitando così ulteriori gravi conseguenze.

L’arma con caricatore inserito con ulteriori 9 bossoli, che sono stati sequestrati, è risultata una pistola a salve marca bruni modello 84, cal. 9 corto modificata in un’arma comune da sparo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.