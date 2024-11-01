CATANIA. Tenta di uccidere l’ex compagno della madre: arrestato 22enne 

Fermato a Catania per tentato omicidio contro l’ex compagno della madre, un giovane di 22 anni. La procura di Catania ha disposto al termine di indagini, il decreto di fermo nei confronti del ragazzo...

Le indagini sono nate da una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, in cui si parlava di una persona colpita da arma da fuoco in via Balatelle, dove c’era un’auto con lo sportello anteriore lato guida aperto e con la presenza di vaste tracce di sangue.

Il ferito, colpito al braccio sinistro, è stato trasportato all’Ospedale del Policlinico ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Dalle indagini è emerso che l’autore del tentativo di omicidio sarebbe stato il figlio di una ex compagna della vittima e che avrebbe agito per difenderla