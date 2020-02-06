CATANIA, TENTA DUE RAPINE IN UN GIORNO A VOLTO SCOPERTO: ARRESTATO

Nella mattinata del 3 febbraio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa il 30 gennaio 2020 dal Gip del Tribunale di...

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti dell’attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile – Squadra Antirapine che ha acquisito gravi elementi indiziari nei confronti di Salvatore Platania, quale autore delle due rapine.

In entrambi gli episodi delittuosi, la Squadra Antirapine ha lavorato sulle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali la cui analisi, corroborata dalla preziosa collaborazione delle vittime, ha reso possibile la compiuta identificazione dell’autore.

In particolare, in occasione della rapina in farmacia, il sistema di videosorveglianza ha ripreso sia Platania, che ha agito a volto scoperto armato di coltello, sia l’autovettura utilizzata per allontanarsi dopo la consumazione del reato.

I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di appurare che Salvatore Platania, seguendo il medesimo modus operandi, ha tentato di rapinare anche un supermercato, nella speranza di maggiori incassi; tuttavia, la ferma opposizione di un dipendente ha fatto desistere l’autore dal portare a compimento il suo proposito delittuoso.