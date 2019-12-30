CATANIA: TENTA LA FUGA SU UN'AUTO RUBATA: ARRESTATO DOPO INSEGUIMENTO ROCAMBOLESCO
Lo scorso 24 dicembre, personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Catania ha arrestato MASCALI Danny Alfio, in esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere.
I poliziotti di Volante, intorno alle 2:45 di quel giorno, transitando per Viale Tirreno, notavano un’autovettura procedere a fari spenti che al sopraggiungere della pattuglia, accelerava nel vano tentativo di far perdere le proprie tracce.
Ne nasceva un inseguimento rocambolesco che, mettendo a repentaglio l’incolumità degli operatori e degli utenti della strada, rendeva necessario l’intervento di altri equipaggi al fine di bloccare il traffico veicolare ed evitare ulteriori e più gravi conseguenze.
Dopo non poche difficoltà, data dall’alta velocità alla quale viaggiava il mezzo dell’arrestato, gli agenti riuscivano a bloccarne la corsa in Via Galermo; durante l’inseguimento, il fuggitivo perdeva continuamente il controllo del mezzo, poi risultato rubato, per poi andare a collidere definitivamente col lato destro della carreggiata. Gli operatori bloccavano l’uomo, poi identificato per il MASCALI, che per guadagnarsi la fuga, aggrediva con spintoni e gomitate il personale operante, senza tuttavia riuscire nel suo intento.
È stato ammanettato e condotto in Questura in stato di arresto.