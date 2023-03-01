CATANIA. TENTANO DI FUGGIRE CON LA DROGA IN MANO: 4 SPACCIATORI ARRESTATI, UNO È MINORENNE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza 4 catanesi già conosciuti alle Forze dell’Ordine, di 18, 20 e 46 anni, nonché un minorenne di 16...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza 4 catanesi già conosciuti alle Forze dell’Ordine, di 18, 20 e 46 anni, nonché un minorenne di 16, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidroga in via Capo Passero, i militari avevano individuato i quattro che, suddivisi in due coppie e distanti tra loro alcune decine di metri, tenevano nelle mani alcune bustine di plastica e due radio ricetrasmittenti mentre erano impegnati gli uni a parlare con gli occupanti di un’autovettura, gli altri a dare indicazioni ai conducenti di altri autoveicoli, facendoli accostare a margine della strada per la successiva presumibile compravendita della droga.

I militari quindi, avuto il sospetto dell’attività di spaccio in corso, hanno richiesto l’ausilio dei colleghi del Nucleo Radiomobile, della Tenenza di Misterbianco e della Stazione di Nesima per circondare la zona e bloccare i quattro che, accortisi dell’intervento dei militari, al fine di guadagnarsi la fuga, sono entrati all’interno di una palazzina ed hanno percorso le scale verso i piani superiori.

I quattro comunque, nonostante i Carabinieri nel corso dell’inseguimento a piedi avessero dovuto superare l’ostacolo di un cancello in ferro apposto abusivamente su un pianerottolo, sono stati bloccati dai militari del Nucleo Operativo davanti all’ingresso di un appartamento e sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione, al cui esito tre di essi sono stati trovati in possesso della somma complessiva in contanti di €. 731,00, della quale non hanno saputo fornire indicazioni circa la sua provenienza.

L’ispezione dei luoghi ha poi consentito ai militari di rinvenire le bustine che, in precedenza, avevano già notato nelle mani degli arrestati durante la compravendita della droga con gli acquirenti ed inoltre all’interno della struttura di quel cancello e nel tratto terminale della scala che conduce all’attico, hanno rinvenuto 5 buste con complessive 122 dosi di cocaina e 39 di marijuana, nonché due ricetrasmittenti sulla cui frequenza radio, ancora in quel momento, i Carabinieri hanno udito ignoti interlocutori che, concitatamente, segnalavano la presenza dei militari in via Capo Passero.

I quattro sono stati posti a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che per il minore ha disposto il collocamento presso un Istituto Penitenziario Minorile, per il 46enne la traduzione presso il carcere catanese di Piazza Lanza, mentre, per il 18enne e il 20enne la sottoposizione agli arresti domiciliari.