CATANIA, TENTANO DI REALIZZARE UN CHIOSCO ABUSIVO SFRUTTANDO L’EMERGENZA MALTEMPO

Neppure l'emergenza del maltempo ha fermato gli abusivi del cemento in pieno centro storico a Catania.

Proprio nei giorni dell'alluvione, approfittando della mobilitazione per i rischi del maltempo, qualcuno ha tentato di realizzare un manufatto, forse un chiosco per bibite, proprio sotto uno degli archi della marina, nei pressi della pescheria, tra le zone simbolo della città.

In poche ore, senza alcuna autorizzazione, peraltro impossibile da rilasciare, nottetempo sono stati realizzati scavi e persino realizzati allacci idrici, ovviamente tutti abusivi.

Su disposizione del sindaco Salvo Pogliese e del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, giovedì scorso, l'area è stata immediatamente delimitata, a disposizione dell'autorità giudiziaria per i rilievi del caso, che ovviamente ha anche risvolti penali.

I lavori sono stati immediatamente fermati e il Comune ha anche provveduto a sporgere denuncia, facendo scattare immediate indagini per risalire ai responsabili.

Nella zona sono attive le telecamere per i controlli di sicurezza e anche grazie a questo, si spera di individuare gli autori degli illeciti edilizi.