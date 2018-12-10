CATANIA: TENTANO DI RUBARE IL CARICO DI UN TIR MENTRE L'AUTISTA DORME SUL MEZZO: DUE ARRESTI

La Polizia di Stato ha arrestato i catanesi VITA Antonino (classe 1990) e BATTAGLIA Luciano (classe 1998) per tentato furto aggravato ai danni di autotrasportatore all’interno dell’area di servizio “A...

La Polizia di Stato ha arrestato i catanesi VITA Antonino (classe 1990) e BATTAGLIA Luciano (classe 1998) per tentato furto aggravato ai danni di autotrasportatore all’interno dell’area di servizio “Aci Sant’Antonio Ovest” dell’autostrada A\18 (Messina – Catania).

Alle ore 03.00 circa della notte dello scorso 5 dicembre personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania , all’interno dell’area di servizio “Aci Sant’Antonio Ovest” dell’Autostrada A\18 (Messina – Catania), traeva in arresto in flagranza di reato i predetti VITA Antonino e BATTAGLIA Luciano, bloccati subito dopo aver aperto il portellone di un semirimorchio lì parcheggiato al fine di impossessarsi del relativo carico.

Il personale che stava effettuando un’attività di perlustrazione su quel tratto autostradale, aveva notato un autovettura, poi accertata essere in uso ai predetti, entrare a fari spenti all’interno del parcheggio della suddetta area di servizio dedicato alla sosta dei mezzi pesanti. Insospettitisi, gli agenti si erano divisi e, muovendosi a piedi tra i numerosi camion parcheggiati, si erano avvicinati ai rei che, nel frattempo, scesi dall’autoveicolo, avevano raggiunto un camion e si stavano accingendo a depredarne il contenuto.

L’immediato intervento del personale aveva completamente colto di sorpresa gli arrestati che venivano immobilizzati sul posto.

L’autista, che dormiva all’interno del veicolo, non si accorgeva di nulla e veniva svegliato dal personale operante.

I due malviventi venivano posti a disposizione dell’A.G che, a seguito di rito direttissimo, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

L’arresto scaturisce da un’intensa attività sia di pattugliamento sul territorio, sia investigativa, che il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale di Catania ha di recente implementato anche e soprattutto nelle ore notturne a seguito del verificarsi, nelle ultime settimane, di numerosi furti ai danni di autotrasportatori all’interno delle aree di servizio autostradali.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a comprovare la responsabilità dei predetti anche in merito ai precedenti furti.