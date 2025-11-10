CATANIA. Tentano il furto in una sala bingo, ma a uno dei ladri viene un malore durante la fuga: arrestati

Sono stati sorpresi appena pochi istanti dopo aver scardinato, con una certa fatica, una macchinetta cambia monete di una sala bingo, nel quartiere Picanello. Ad allertare gli agenti della Polizia di...

Sono stati sorpresi appena pochi istanti dopo aver scardinato, con una certa fatica, una macchinetta cambia monete di una sala bingo, nel quartiere Picanello. Ad allertare gli agenti della Polizia di Stato sono stati alcuni passanti che, notando strani movimenti all’interno dell’attività commerciale, hanno richiamato l’attenzione dei poliziotti della squadra volanti che, proprio in quei momenti, stavano effettuando in zona un servizio di controllo del territorio.

I poliziotti hanno notato la coppia di ladri, entrambi catanesi di 42 e 43 anni, uno con un passamontagna e l’altro con un cappuccio alla testa, ancora in azione, impegnati a trasportare all’esterno del locale la macchinetta appena asportata.

Non appena hanno visto arrivare i poliziotti, i due visibilmente stupiti hanno lasciato cadere a terra la macchinetta cambia monete per cercare di fuggire, prendendo diverse direzioni in modo da non essere acciuffati. Il 43enne, però, ha avvertito un malore, cadendo a terra, e, viste le sue condizioni, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, l’hanno trasferito in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel frattempo, il 42enne ha tentato di scappare, ma è stato bloccato dai poliziotti che l’hanno arrestato per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Per lui è stata disposta la custodia presso il suo domicilio, in attesa del giudizio direttissimo.

Entrambi sono stati denunciati anche per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, in quanto sono stati visti arrivare nella sala bingo a bordo di un’auto, parcheggiata proprio davanti al locale con il motore acceso e i sedili abbassati. Sul veicolo sono state compiute diverse verifiche e, pur non risultando essere stato rubato, mostrava chiaramente la manomissione del blocco di accensione ed era intestato ad una persona deceduta. L’auto è stata posta sotto sequestro e affidata ad una ditta specializzata nel soccorso stradale in modo da compiere ulteriori accertamenti.