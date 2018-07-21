La vittima veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele, laddove i sanitari, dopo avere riscontrato una ferita penetrante all’emotorace sinistro – addome arto superior...

La vittima veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele, laddove i sanitari, dopo avere riscontrato una ferita penetrante all’emotorace sinistro – addome arto superiore sinistro, lo sottoponevano ad intervento chirurgico, dichiarando la prognosi riservata.

CATANIA: Tentò di uccidere un meccanico per uno scooter mal riparato, fermato un 52enne - I DETTAGLI

Le immediate indagini coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica e condotte da personale della Sezione Reati contro la Persona, permettevano di individuare il luogo teatro del fatto di sangue in via De Lorenzo, nel rione di San Cristoforo, nei pressi dell’officina meccanica di riparazione motocicli gestita dalla vittima.

In sede di sopralluogo, eseguito unitamente a personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, nei pressi della citata officina meccanica venivano rilevate e repertate tracce di sostanza ematica.

Contestualmente venivano sentiti a sommarie informazioni la guardia particolare giurata in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele, il soggetto che aveva accompagnato il giovane meccanico presso il citato presidio ospedaliero ed i familiari della vittima.

Gli uomini della Mobile effettuavano un’attenta ricognizione dei luoghi ove accertavano che nel locus commissi delicti non vi erano sistemi di video-sorveglianza rilevandone, tuttavia, uno collocato in via De Lorenzo, a poca distanza dall’officina meccanica della vittima, le cui immagini risultavano di rilevante valore probatorio.

In particolare, dalla visione delle immagini, alle ore 15.01, lungo via De Lorenzo in direzione del luogo teatro del delitto, si notava transitare un individuo, indossante una camicia di colore blue ed un paio di pantaloni lunghi tipo jeans con simil scuciture di colore chiaro, poco sopra entrambe le ginocchia, con un borsello a tracolla, a bordo di una bicicletta di colore scuro, con portapacchi anteriore e borse laterali di colore nero.

Il soggetto veniva riconosciuto dagli uomini della Mobile per SANFILIPPO Alfio, pregiudicato, ritenuto esponente della cosca Cappello-Bonaccorsi.

In effetti, da un’attenta visione delle immagini si rilevava che il soggetto in bici era seguito da un giovane viaggiante a bordo di uno scooter SH 150, di colore bianco, intestato alla figlia di SANFILIPPO Alfio.

Dalle immagini si notava SANFILIPPO Alfio, il quale, durante il tragitto, teneva una mano all’interno della tracolla, come ad impugnare un’arma da fuoco.

Trascorso un breve lasso di tempo, i due soggetti transitavano nuovamente, facendo il percorso inverso, rilevandosi come SANFILIPPO Alfio, a bordo della medesima bicicletta tenesse, sempre, la mano sinistra alla cintola.

Considerate le circostanze di tempo e di luogo, personale della Squadra Mobile si recava presso l’abitazione di SANFILIPPO Alfio, ubicata a San Cristoforo, ove veniva eseguita una perquisizione domiciliare.

SANFILIPPO Alfio veniva trovato all’interno della camera da letto ove si avvertiva un intenso profumo, che evidenziava come il predetto si fosse lavato da poco, evidentemente per tentare di eliminare i residui dello sparo.

Sul terrazzo dell’abitazione, venivano rilevati diversi capi di abbigliamento stesi ad asciugare, insieme ad un borsello di colore blue ancora gocciolante. Tra questi, gli uomini della Mobile rinvenivano un paio di jeans, una camicia ed un borsello perfettamente coincidenti con l’abbigliamento indossato dal soggetto che transitava da via De Lorenzo in bicicletta, pertanto i citati effetti personali venivano repertati da personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

L’attività di ricerca delle prove proseguiva, con l’ausilio di Unità Cinofile, presso una stalla-deposito sita nel rione San Cristoforo, nella disponibilità di SANFILIPPO Alfio .

In detto luogo, venivano rinvenuti e sequestrati n.4 bossoli cal.38 ed una bicicletta elettrica di colore grigio scuro, con portapacchi anteriore e borse laterali di colore nero, corrispondente a quella condotta da SANFILIPPO Alfio, riprodotta nei fotogrammi.

Ultimata la perquisizione, SANFILIPPO veniva accompagnato presso i locali del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, ove veniva sottoposto a prelievo dei residui dello sparo, c.d. tampon-kit.

Le indagini permettevano di appurare che, la mattina del 23 giugno, presso l’officina di riparazione motocicli della vittima si era verificata una violenta lite tra il genero di SANFILIPPO Alfio, che vi si era recato per riparare lo scooter della moglie, ed il giovane meccanico.

La discussione, che verteva sulla riparazione di una forcella del motociclo, si faceva sempre più accesa, fin quando i due venivano alle mani. Il genero di SANFILIPPO aveva la peggio riportando una ferita alla testa.

La circostanza della lite presso l’officina veniva confermata dalla figlia e dal genero di SANFILIPPO il quale, in effetti, presentava una ferita lacero-contusa alla testa.

La figlia, in particolare, precisava di avere informato i genitori del diverbio e delle percosse subite dal marito.

Nel corso delle indagini emergeva che, alle ore 15.00 circa del pomeriggio, presso l’officina meccanica ove si trovava la vittima, sopraggiungeva un uomo viaggiante a bordo di una bicicletta di colore scuro, il quale, dopo avere schiaffeggiato il meccanico, alla sua reazione, estraeva dalla cintola una pistola ed esplodeva al suo indirizzo quattro colpi, uno solo dei quali andato a segno.

SANFILIPPO Alfio, inteso “’u carruzzeri”, disattendendo le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., si rendeva irreperibile.

Alla luce degli univoci e concordanti indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, in data 26 giugno 2018 la Procura Distrettuale della Repubblica, emetteva decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di SANFILIPPO Alfio.

La mattina del 17 luglio, dopo intensi giorni di ricerche in cui era stata fatta terra bruciata intorno al fuggitivo, gli uomini della Sezione Reati contro la Persona rintracciavano SANFILIPPO Alfio a Brucoli – frazione di Augusta (SR), nei pressi della locale casa di reclusione ove stava per costituirsi.

Espletate le formalità di rito, SANFILIPPO Alfio è stato portato presso il carcere di Siracusa – contrada Cavadonna.

Nella giornata di ieri 20 luglio, in sede di convalida del fermo, il G.I.P. del Tribunale di Siracusa ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di SANFILIPPO.