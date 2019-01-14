CATANIA: TERRIBILE INCIDENTE IN VIA PALERMO, MORTI CUGINI DI 19 E 17 ANNI

AGGIORNAMENTOLe vittime sono due cugini S. R. e A. Z. di 19 e 17 anni.Secondo una prima ricostruzione, i due giovani erano a bordo di uno scooter Honda che, per cause in corso di accertamento, si è sc...

AGGIORNAMENTO

Le vittime sono due cugini S. R. e A. Z. di 19 e 17 anni.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani erano a bordo di uno scooter Honda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto Lancia Lybra il cui guidatore è rimasto illeso.

Il maggiorenne, che era alla guida dello scooter, è morto sul colpo, mentre il 17enne è spirato dopo il trasporto nell'ospedale Garibaldi. I due mezzi sono stati sequestrati.

Incidente mortale pochi minuti fa, in via Palermo all'altezza della via Goito. Non ci sono ancora molti particolari, ma dalle prime informazioni, sembra che due ragazzi, a bordo di uno scooter, per cause in via d'accertamento si sono schiantato contro un muro. Nell'impatto due giovani sono morti.









Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine per eseguire i necessari rilievi. La salma del giovane deceduto, è stata portata all'obitorio dell'ospedale Garibaldi di Catania . La strada è attualmente chiusa al traffico.

