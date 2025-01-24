CATANIA: TIR SI RIBALTA SULLA A19 IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA TANGENZIALE

Catania, 24 gennaio 2025 – Intervento delicato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania nella giornata di oggi a seguito del ribaltamento di un TIR che trasportava materiale edile.L'inc...

Catania, 24 gennaio 2025 – Intervento delicato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania nella giornata di oggi a seguito del ribaltamento di un TIR che trasportava materiale edile.

L'incidente è avvenuto sulla rampa che collega l'autostrada A19 Palermo-Catania con la Tangenziale Ovest in direzione Misterbianco-CT, centro.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno messo in sicurezza l'area, isolando la parte elettrica del mezzo pesante e intervenendo per contenere una perdita di carburante dal serbatoio.

L'autista del camion è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina e a chiamare i soccorsi, evitando gravi conseguenze personali.

Lo svincolo per Misterbianco della A19 rimane attualmente chiuso per consentire le operazioni di ripristino. Sul luogo dell'incidente sono presenti anche la Polizia Stradale e il personale dell'ANAS per gestire la viabilità e coordinare i lavori di messa in sicurezza.