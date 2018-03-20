CATANIA: Tragedia, 3 morti per esplosione in un edificio per fuga di gas - AGGIORNAMENTO

CATANIA: Tragedia, 4 morti per esplosione in un edificio per perdita di gas

AGGIORNAMENTI

È una tragedia. Sarebbero almeno quattro le vittime. 2 vigili del fuoco e due civili. Tre i feriti gravi, secondo le notizie dell'emittente televisiva ULTIMATV

L'esplosione si è verificata intorno alle ore 19.30 all'altezza del civico 335 di via Garibaldi.

Secondo quanto si apprende, gli uomini inviati dal comando provinciale di via Cesare Beccaria stavano tentando di entrare quando si sarebbe verificata la deflagrazione che avrebbe scaraventato lontani diversi uomini dei pompieri.

Sul posto le ambulanze del 118, gli stessi vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia.